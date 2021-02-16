Kafeler hangi şartlarla, ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar kesin açılıyor mu?

Kafeler hangi şartlarla, ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar kesin açılıyor mu?

Sağlık Bakanlığı'nın "Yerinde Karar" uygulamasıyla yeniden açılacak olan kafe ve restoranlara yeni şartlar getiriliyor. Peki kafeler hangi şartlarla açılacak? İşte o kriterler..

Vatandaşların her gün cevabını araştırdığı restoran ve kafeler açılacak mı? sorusu cevaba kavuşuyor.

Sağlık Bakanlığı şartlar ve kriterlerini belirleyerek yemek ve oturma mekanlarının açılması için çalışmalara başladı.

Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak.

Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

Peki kafelerin açılma şartları neler, ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar..

KAFELER HANGİ ŞARTLARLA, NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme ­içme yerleri sadece paket servis veya gel­-al şekilde hizmet veriyor.

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor.

Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

KAPASİTE VE SÜRE SINIRI

Lokantaların kapalı bölümlerinde yüzde 30, açık alanlarında yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda oturmaya süre sınırı getirilecek.

Kriterlere uyan illerde yasaklar gevşetilecek. Bu kararların alınmasında, o ildeki 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının yanı sıra, hastane kapasitesi, yoğun bakım yatak sayısı gibi kriterlere bakılacak.

HES KODU ŞARTI

Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını yani kısıtlamaların kaldırıp içeride müşterilere hizmet verilmesini isteyen işletme sahipleri ise HES kodu önerisini gündeme getirdi.

Buna göre ise müşteriler HES koduna göre içeri alınacak. HES koduna göre sakıncalı ve karantina da olması gereken müşteriler ise içeri alınmayacak.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ

Koronavirüsün ülkelerimizin farklı illerinde hatta bazı illerde, ilçeler düzeyinde farklı yoğunlukta olması nedeniyle kısıtlamaların okullar dahil toplumsal hayatı koronavirüsün ildeki sayısına göre değerlendirmesi üzerine kurulu bir yaklaşım sürdürülecek.

İl başına yüz binde ya da milyonda vaka üzerinden bir hesaplama yapılacak. Her il kendi özelliğiyle değerlendirilecek.

İllerdeki hastalık yüküne göre önlemler değişebilecek. Yerinde Karar uygulaması ile önlemler farklılık gösterecek.

Buna göre vaka sayısı azalan illerde 1 Mart itibariyle esneme söz konusu olabilir. Resmi karar Kabine Kurulu toplantısının ardından netleşecek.