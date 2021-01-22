Kafeler ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar Şubat ayında açılacak mı? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama..

Kafeler ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar Şubat ayında açılacak mı? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama..

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerden biri de kafe ve restoran işletmeleri oldu. Kafeler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayanlar için cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Koronavirüs salgınında vaka artışlarının önüne geçebilmek ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla restoran, lokanta ve kafe gibi oturma yerlerinin kapatılması uygun görülmüştü.

Aşılama süreciyle birlikte vaka sayılarında azalma yaşanırken, sosyal hayatın en zaman normale döneceği de vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Kafeler ne zaman açılacak? sorusunu araştıranlar, Şubat ayında açılacağı yönünde varsayımlarda bulunuyor. Konuyla ilgili yoğun araştırmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kafe ve restoran açıklaması geldi.

Peki kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar Şubat ayında açılacak mı? İşte detaylar..

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında yaptığı açıklamada kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına dikkat çekmesi üzerine Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? sorusu gündeme geldi.

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: KAFELER ŞUBAT AYINDA AÇILCAK MI?

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı'na, koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı bulunan restoran ve kafelerin ne zaman açılacağı soruldu.

Şu anda başarılı bir süreç yönetildiğinin altını çizen ve bu başarılı süreci tersine çevirmek istemediklerini söyleyen Erdoğan, kabine toplantısını işaret etti.

Gelecek verilere göre bir esneme düşünülebileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran işletmeciliği konusuyla ilgili kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Bu süreci dikkatle, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir." ifadelerini kullandı.