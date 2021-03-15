Kafeler tekrar kapanacak mı? İstanbul'da kafe ve restoran yasağı geri mi geliyor?

Kafeler tekrar kapanacak mı? İstanbul'da kafe ve restoran yasağı geri mi geliyor?

Risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında yerini alan İstanbul için yasaklar yeniden söz konusu olacak mı merak ediliyor. Kararların açıklanması için gözler Kabine toplantısına çevrildi..

Türkiye genelinde normalleşme kararları illerin vaka sayılarına göre gruplandırıldığı risk haritasına göre alınıyor.

İki haftada bir güncellenecek olan haritada illerin durumuna göre yeni kararlar alınabilecek. Kısıtlamalar ve yasaklarla ilgili esnetme veya kapanma durumları söz konusu olabilecek.

Yüksek riskli bölgeden çok yüksek riskli iller arasına geçen İstanbul için hangi kararların alınacağı merak ediliyor.

Gözler, 15 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine toplantısına çevrildi. Peki İstanbul'da yasaklar geri mi geliyor? Kafe ve restoranlar tekrar kapacak mı? İşte detaylar..

İSTANBUL'DA KAFE VE RESTONLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 27 Şubat-5 Mart tarihli risk durumu haritasında İstanbul çok yüksek riskli iller arasına yer aldı.

İstanbul son haritada çok yüksek riskli iller arasında yer alsa da kafelerin açılıp kapanmasıyla ilgili karar 2 haftalık genel tabloya göre veriliyor. Buna göre İstanbul hala yüksek riskli iller arasında bulunuyor.

Erdoğan, son açıklamalarında “Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısında “şimdilik” yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.