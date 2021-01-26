Kafelere HES koduyla mı girilecek? Kafe ve restoranlara HES kodu şartı mı geliyor?

Kafelere HES koduyla mı girilecek? Kafe ve restoranlara HES kodu şartı mı geliyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında müşteriye kapatılan kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin "HES kodu şartıyla açılsın" talebi gündemde yer alıyor.

Milyonlarca kişi genelge kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağını merak ederken gözler gelecek olan yeni bir açıklamaya çevrildi.

Kafe ve restoran gibi işletmelerin ikinci kapanma sürecinde büyük zarar gördüklerini ve zorlandıklarını dile getiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, HES kodu şartıyla açılma çağrısında bulundu.

Peki restoran ve kafeler HES kodu şartıyla mı açılacak? İşte detaylar..

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz hafta içinde yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

Türkiye'de başlayan aşılama çalışmalarıyla birlikte, yeni normalleşme adımlarının atılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, dershane ve kursların yarından itibaren yüz yüze eğitime geçmesine karar verirken, kafe ve restoranların da 15 Şubat'tan itibaren normal düzenlerine geçmesi bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLARA HES KODUYLA MI GİRİLECEK?

Yeni normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlara girişlerin HES kodu ile yapılması bekleniyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınan HES kodu ile birlikte corona virüsü ile enfekte olan kişilerin takibi daha kolay yapılabiliyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, koronavirüs salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması için işbirliği başlattı.

Yeme-içme sektörü, restoranların yeniden açılması için 5 maddelik teklif hazırladı. İşte o maddeler: