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Göreve geldiği günden beri suç örgütlerinin inlerine inen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni operasyonlara dair detayları paylaşmaya devam ediyor.

Kafes-22 Operasyonu kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri, 63 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlar kapsamında 302 kişinin enselendiğini Bakan Yerlikaya şu sözlerle duyurdu;

Operasyonun detayları

63 İlimizde Mali Suç Örgütleri Üyelerine Karşı eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-22” Operasyonlarında 302 şüpheli şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Sizlerin duası ve desteği ile terör ve iş birlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:



Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı Kafes-22 operasyonları düzenlendi.



Operasyonlarda;

Tefecilik,

Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

İhaleye Fesat Karıştırma,

Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,

Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve

Görevi Kötüye Kullanma suçlarını işleyen 301 şüpheli şahıs yakalandı.



Kafes-22 Operasyonlarımız devam etmektedir.



Operasyonlarda ilk belirlemelere göre;

18 adet ruhsatsız silah,

64 adet sahte ustalık/kalfalık belgesi,

23 adet sahte çürük ve engelli raporu,

479 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş SİM Kart,

Çok sayıda çek, senet ve belgelerle,

396 adet basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum..



Halkımızın Huzurunu Kaçıran Mali Suç Örgütlerine, Organize Suç Örgütlerine ve Çetelere Nefes Aldırmayacağız.