Kafes-23 Operasyonunda suç örgütüne darbe! Elebaşı Ahmet Söylemez yakalandı... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşı Ahmet Söylemez ile birlikte 9 kişinin de yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin her bir yanında organize suçlarla mücadele devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı bir operasyonu daha sosyal medya hesabından yayınladı.

Suç örgütü çökertildi

Buna göre İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kafes-23 Operasyonlarında, elebaşlığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Ayrıca operasyonlarda, örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, o paylaşımına şu notu da düştü; "Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz."

İşte operasyonların detayları;