Türkiye'nin her bir yanında organize suçlarla mücadele devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı bir operasyonu daha sosyal medya hesabından yayınladı.
Suç örgütü çökertildi
Buna göre İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kafes-23 Operasyonlarında, elebaşlığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Ayrıca operasyonlarda, örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, o paylaşımına şu notu da düştü; "Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz."
İşte operasyonların detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Elebaşlığını Ahmet Söylemez’İn yaptığı organize suç örgütünün;
İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, İş insanlarını ve ailelerin ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.
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