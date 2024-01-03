Kafes 28 Operasyonu'nda kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

AA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı örgüt ve çetelerle mücadelesi sürüyor.

Hemen her gün farklı bir operasyonla, halkın canına ve malına göz koyan, gasbeden gruplar paketlenerek hakim karşısına çıkartılıyor.

Yurt dışı kaynaklı suç örgütü ve şahıslar da polisin takibinde.

Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

Bu kapsamda Kafes 28 Operasyonu düzenlendi. Operasyonun hedefinde İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan isimler vardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes 28" operasyonuyla, 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını bildirdi.

"Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor"

Konuya ilişkin paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 Operasyonları düzenledi.



Operasyonda yakalanan şahısların,



Suç Örgütü Üyeliği,



Uyuşturucu Madde Ticareti,



Kara Para Aklama



Saldırı,



Kalpazanlık,



Soygun,



Dolandırıcılık,



Göçmen Kaçakçılığı,



Adam Öldürme,



Fuhuş,



Hırsızlık,



Kaçakçılık,



Rüşvet,



Yolsuzluk ve



Sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.



İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.



Bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.



Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.