Türkiye'de organize suç örgütlerine karşı mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir başarılı operasyonun daha gerçekleştiğine dair detayları sosyal medya hesabından yayınladı.
Elebaşı dahil 13 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir’de gerçekleştirilen ‘KAFES-34’ Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekânlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.
"Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum"
Paylaşımında, operasyonlar sonucu 6 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları düzenleyen emniyet güçleri için, "Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.
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