KAFES-39 Operasyonu! 7 ilde 7 suç örgütü çökertildi

ensonhaber.com

Organize suç örgütleri ile mücadele devam ediyor.

Güvenlik güçleri yine örgütlerin tepesine çöktü.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklama yaparken 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 örgütün çökertildiğini duyurdu.

7 ilde 7 örgüt paketlendi

Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Çok sayıda para ve senet ele geçirildi

Yerlikaya açıklamasında, operasyonlara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.



Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin;



Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,



Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kasten Yaralama, Ölümle Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tefecilik, Çek ve Senet Tahsilatı, Şantaj, Fuhşa Teşvik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.



Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.