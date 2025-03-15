Van'da kafes avcılarına 124 bin 857 lira idari para cezası kesildi

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan yol kontrolleri sırasında Van'ın Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapan ve belgeleri bulunmayan 3 kişi tespit edildi.

124 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Şahısların kullandığı araçta yapılan aramada 9 canlı keklik, 5 adet kafes, 3 adet tuzak, 2 adet kazık, 1 adet plastik kasa, 1 adet tel kesme makas ele geçirildi.

Keklik, kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu.

3 şahıs hakkında ise toplam 124 bin 857 TL idari para cezası uygulandı.