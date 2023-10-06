Kafes Operasyonu kapsamında 39 suç örgütü çetesi çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildiğini bildirdi.

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ensonhaber.com

Yurtta huzur ve güvenin sağlanması adına denetimler elden bırakılmıyor...

Bu kapsamda uyuşturucu tacirlerine, suç örgütlerine ve terör örgütlerine geçit verilmiyor.

Nefes kesen operasyonlar devam ederken suç örgütü çetelerine yönelik operasyonlarda büyük başarılar elde edildi.

3 ayda onlarca operasyon düzenlendi

Organize suç liderleri için düğmeye basan ekipler; tefecilik, gasp, yağma, yaralama ve tehdit gibi çetelerin ensesinde.

Jandarma ve polis baskınları kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Ekiplerin 3 aylık süreçte gerçekleştirdiği büyük çete operasyonları dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonların ayrıntısını tek tek bildirdi.

39 suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya 31 ilde düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildiğini bildirdi.

307 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucunda ise 307 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya konuya ilişkin şu ayrıntıları verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,

Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü,

Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü,

Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü,

Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü,

Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü,

Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü,

İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü,

İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü,

Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü,

Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü,

Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu,

Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile,

Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı Kafes Operasyonu gerçekleşti.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bu operasyonlarda toplamda 15 organize suç örgütü, bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi! Operasyonlarda toplamda 307 şüpheli şahıs yakalandı.



Operasyonlar kapsamında 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

"Şafak sökerken de, gün batarken de, her an enselerindeyiz"

Bakan Yerlikaya polislere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: