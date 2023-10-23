Kafes operasyonunda bir çete daha çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında Bayğarlar Çetesi'nin çökertildiği ve 55 kişinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalar son sürat devam ediyor.

Uyuşturucu tacirlerine, suç örgütlerine geçit verilmiyor.

Nefes kesen operasyonlar hızla sürerken, çeteler de mercek altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda bir çetenin daha çökertildiğini duyurdu.

Bayğarlar Çetesi çökertildi

Yerlikaya o açıklamasında şu ifadeleri aktardı;

Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında bayğarlar organize suç örgütü çökertildi.



Operasyon sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

İşlenilen suçlar

Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

55 şüpheli yakalandı