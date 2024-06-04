Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı başladı Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat Azerbaycan'da başladı.

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AA & Ensonhaber

Azerbaycan'da "Kafkas Kartalı 2024" adı verilen tatbikatın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan askeri tatbikatta, vatanları için canlarını feda eden askerler için saygı duruşu yapıldı.

3 ülke, 2009'dan beri katılıyor

2009'dan bu yana her yıl düzenlenen tatbikatla, katılımcı ülkelerin özel kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve ayrıca birlikte hareket etme kabiliyetlerini geliştirmek amaçlanıyor.