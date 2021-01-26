Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda, Atatürk'le sorunu olmadığını ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın programına katıldı.

CHP'de politika yapmadan önce terör örgütlerini övüp devlete “seri katil” demesiyle hafızalara kazınan Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye katılmasının ardından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demeyi "militarist" bulduğunu söylemiş ve "Atatürk" demek yerine "Mustafa Kemal" demeyi tercih ettiğini belirtmişti.

"ATATÜRK İLE SORUNU OLAN BİRİYLE DOSTLUK YAPMAM"

Kaftancıoğlu bu sefer katıldığı programda, "Canan Kaftancıoğlu olarak benim fikirlerim hiç değişmedi. Ben CHP'de olsun ya da olmasın, Atatürk ile sorunu olan biriyle değil siyaset yapmayı, evine gidip dostluk yapmayı bile kendi adıma doğru bulmam.

Ben il başkanı olmadan önce CHP'nin parti meclis üyesiydim. Ben Mehmet Ali Çelebi'nin Atatürk ile sorunum olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı bir dostluğumuz oluşmazdı." ifadelerinde bulundu.

Kaftancıoğlu: Atatürk ile sorunu olanla dostluk yapmam İZLE



"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Kaftancıoğlu'na tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kaftancıoğlu ve 10 Aralık Hareketi’ni eleştirerek “Bu partide 10 Aralık’tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” ifadelerini kullanmıştı.