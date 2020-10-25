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    Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı

    Kağıthane’de bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 10:03
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    Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı

    Sabah saat 08.00 sıralarında Barbaros Caddesi üzerindeki 4 katlı bir iş yerinde meydana gelen yangında, iş yerinin 3. katı birden alevler içinde yanmaya başladı.

    YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

    Sahne dekoratif ürünlerinin imal edildiği iş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

    OTOMOBİLLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın sırasında iş yerinin duvarlarından kopan parçalar ise kenarda park halindeki otomobillerin üzerine düşerek, üç otomobili kullanılamaz hale getirdi.


    Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı #1

    Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı #2

    Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı #3

    Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı #4

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