Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kayarak elektrik kutusuna vurdu. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kaya Sokak'ta özel bir üniversitenin rektörlük makam aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

O esnada yokuştan kayan otomobil, önce evin bahçe duvarına daha sonra da doğal gaz kutusuna çarptı.

Sürücü yan yatan otomobilden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz vanası kapatılarak önlem alındı.

"ARABAYI KAYARKEN GÖRDÜK"

Kazada evinin bahçe duvarı yıkılan Elmas Serelli, "Buradan aşağıya geldi. Doğal gaz kutusuna vurdu. Biz evde camdaydık. Çocuklar yolun karşısında oynuyordu. O anda çocuklar yolda da oynayabilirdi. Biz arabayı yukarıdan kayarken gördük" dedi.

Kağıthane'de buzlu yolda kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı VİDEO



"AKLIMIZ BAŞIMIZDAN ÇIKTI"

Aziz Serelli ise, "Biz evde yemek yiyorduk. Bir anda büyük bir gürültü geldi. Bizim aklımız başımızdan çıktı. Ben belediyeyi sürekli uyardım. Ama ilgilenen olmadı. Yola demir yapılması lazım. Doğal gaz kutusunun da buradan alınması gerekiyor. Ama ilgilenen yok" ifadelerini kullandı.