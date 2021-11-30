Kağıthane'de yola düşen çatı anne ile çocuğunu yaraladı

Fırtına etkisiyle bir bina çatısı, karşı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üzerine düşerek bölgede paniğe neden oldu.

İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren lodos, korku dolu anlara sebep oluyor.

Birçok ilçede bina çatıları uçarken, vatandaşlar adeta ölümden dönüyor.

Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde, dün akşam saat 17.00 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı parçaları yerinden koptu.

ANNEYLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yolun karşısındaki binaya savrulan parçalar, binanın 2'nci katındaki bir iş yerinin camına çarpıp kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen anne Günay Süleymanoğlu ile oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu, çatı parçalarının altında kaldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de çatı, anne ile oğlunun üzerine düştü

ISLANIP ÜŞÜMEMELERİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Ağır yaralanan kadın ile oğlunun ilk yardımına çevre esnafı koştu. Sağlık ekiplerine haber veren esnaf, daha sonra yaralıların üzerine düşen parçaları kaldırıp yağmurda ıslanmamaları için üzerini örttü.

Esnaf, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sırasında da anne ile oğlunun yağmurdan etkilenmemesi için şemsiyelerini açarak destek oldu.

TEDAVİYE ALINDILAR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KADIN AĞIR YARALANMIŞTI"

Yaralı anne ile oğlunun ilk yardımına koşan esnaf Abbas Uluhatun, "Bugünkü şiddetli rüzgarlardan dolayı, yağmurdan hemen sonra şu karşıdaki binadan çatı uçtu. Önce binaya vurdu, sonra da bir kadınla çocuğun üzerine düştü. Kadın biraz ağır yaralanmış gibiydi, bacağı altında kalmış. Oğlunun durumu biraz daha hafifti." diye konuştu.