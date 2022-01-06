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- Kağıthane'deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı
Kağıthane'deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı
Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde asker uğurlayan bir grup, yoğun trafiği tıkayarak müzik eşliğinde oyunlar oynadı. O anlar ise kameraya yansıdı.
- DHA
- 06.01.2022 - 09:35
- Güncelleme : 06.01.2022 - 10:01
Kağıthane'nin Çağlayan Vatan Caddesi'nde trafik magandaları, asker eğlencesi adı altında, yolu trafiğe kapattı.
'En Büyük Asker Bizim Asker' diye slogan atan grup üyeleri, askere gidecek kişiyi havaya atarak tuttu.
CADDE ÜZERİNDE TRAFİK SIKIŞTI
Müzikler eşliğinde oyun oynamaya başlayan grup, etrafta oluşan uzun araç kuyruklarına aldırış etmedi.
O ANLAR KAMERADA
Bir süre sonra trafiğe neden olan otomobiller bölgeyi terk ederken, yaşanan olay anbean kameralara yansıdı.
Kağıthane'deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı VİDEO