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Kağıthane'deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı

Kağıthane'deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı

Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde asker uğurlayan bir grup, yoğun trafiği tıkayarak müzik eşliğinde oyunlar oynadı. O anlar ise kameraya yansıdı.