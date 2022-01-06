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    Kağıthane'deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı

    Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde asker uğurlayan bir grup, yoğun trafiği tıkayarak müzik eşliğinde oyunlar oynadı. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 10:01
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    Kağıthane'deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı

    Kağıthane'nin Çağlayan Vatan Caddesi'nde trafik magandaları, asker eğlencesi adı altında, yolu trafiğe kapattı.

    'En Büyük Asker Bizim Asker' diye slogan atan grup üyeleri, askere gidecek kişiyi havaya atarak tuttu.

    CADDE ÜZERİNDE TRAFİK SIKIŞTI

    Müzikler eşliğinde oyun oynamaya başlayan grup, etrafta oluşan uzun araç kuyruklarına aldırış etmedi.

    O ANLAR KAMERADA

    Bir süre sonra trafiğe neden olan otomobiller bölgeyi terk ederken, yaşanan olay anbean kameralara yansıdı.

    Kağıthane'deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı VİDEO


    Kağıthane deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı #1

    Kağıthane deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı #2

    Kağıthane deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı #3

    Kağıthane deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı #4

    Kağıthane deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı #5

    Kağıthane deki asker eğlencesi yolu trafiğe kapattı #6


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