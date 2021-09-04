Kağıthane'deki camiden bu kez musluk değil cübbe çalındı

Kağıthane'deki camiden bu kez musluk değil cübbe çalındı

Camiye namaz kılma bahanesiyle giren şüpheli, imamın sarık ve cübbesini çaldı. Şüphelinin elindeki poşetlerle uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de bir camide imamlık yapan Muharrem Taşçı, geçen günlerde ikindi namazını kıldırmak için giysi dolabına yönelerek hazırlık yaparken cübbe ve sarıkların yerinde olmadığını fark etti.

Caminin ardiyesinden çıkardığı eski bir cübbe ve sarığı giyerek ikindi namazını kıldıran Taşçı, sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

POŞETE 3'ER SARIK VE CÜBBE DOLDURDU

Görüntüleri izlediğinde şaşkınlığı daha da artan Taşçı, camiye giren ve daha önce görmediği bir kişinin, yanında getirdiği poşete 3’er sarık ve cübbeyi doldurup buradan ayrıldığını gördü.

İmamın durumu bildirdiği İlçe Müftülüğü yetkilileri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kağıthane'deki camiden bu kez musluk değil cübbe çalındı VİDEO

"HAZIRLIKLI GELMİŞ"

Taşçı, olay günü öğle namazını kaldırdıktan sonra dağıldıklarını anlatarak, "Yaklaşık 40 dakika sonra biri camimize geliyor. O esnada namaz kılan bir kardeşimiz vardı, onun da çıkmasını bekliyor. O çıktıktan sonra amacı dolabımızdaki cübbelermiş herhalde, daha önce gözlemlediğini zannediyorum, hazırlıklı gelmiş çantalar poşetler var elinde. Cübbe ve sarıklarımızı alıp götürüyor." dedi.

"İMAMLIĞA MERAKI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hırsızın cami cemaatinden biri olmadığını aktaran Taşçı, "Bu kardeşimizin psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu düşünüyorum. İmamlığa, elbiselere bir merakı olduğunu düşünüyorum. Merakını keşke bize anlatsaydı, fazla olan cübbe ve sarıklarımızdan ona verirdik. Toplum içinde giyilecek bir elbise değil. Biz bunu namaz kıldırırken, vaaz verirken, minberde hutbe okurken giyiyoruz. Kardeşimizin ne amaçla yaptığını bilemiyoruz tabi." diye konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE CÜBBE SARIK ÇALINMA OLAYINI YAŞADIM"

Sarıkların ikisinin yeni alındığını belirten Taşçı, "Kardeşimiz almış. Merak ediyorum gerçekten ne amaçla kullanıyor? Geri getir desek belki getirir ama şu saatten sonra da pek ummuyorum. Camilerden şadırvan muslukları çalındığını duyduk, hayır kumbarasının çalındığını duyduk ama ilk defa böyle cübbe sarık çalınma olayını kendim yaşadım." ifadelerini kullandı.

Cami bahçesini gösteren kamera kaydında ise şüphelinin elindeki poşetlerle uzaklaştığı görülüyor.