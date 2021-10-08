Kağıthane'deki olay zabıtalık mesleğini sorgulatıyor

Son olarak meyve satan seyyar satıcıyı tekme tokat döven zabıtalar, olaylara müdahaleleriyle tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul Kağıthane'de, geçtiğimiz gün zabıta ekiplerinin müdahalesi kamuoyunun gündemine oturdu.

Sokak başında meyve satan seyyar satıcının kasalarına el koymaya çalışan zabıta ekipleri, çıkan arbede sonucu seyyar satıcıyı yerde yumruklayıp tekmeledi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası olaya karışan zabıta ekipleri, açığa alındı.

Kağıthane'de tekme atan satıcıya zabıtanın sert müdahalesi VİDEO

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Zabıtaların görevden alınması sonrası da olaya tepkiler dinmedi.

Geçmiş zamanlarda da buna benzer olayların çokça yaşanmış olması; zabıtalık kurumunun gerekli olup olmadığını bir kez daha tartışmaya açtı...

Zabıtaların iletişim anlamında yetersiz ve donanımsız olduğunu savunan birçok kişi, bu duruma çözüm bulunmasından yana.

Kağıthane'de tekme atan satıcıya zabıtanın sert müdahalesi