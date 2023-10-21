Kahire'de İsrail-Filistin savaşı için Barış Zirvesi! Türkiye de katılacak Gazze Şeridi'nde 15 gündür devam eden İsrail-Filistin savaşını sona erdirmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de Barış Zirvesi düzenleniyor.

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Dünyanın gözü, İsrail-Filistin hattında.

7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, saldırıların boyutu giderek artıyor.

Sivillerin sıkça hedef alındığı savaşta ortaya insanlık dramına yol açan görüntüler çıkıyor.

Türkiye harekete geçti

Bunun üzerine Türkiye, tansiyonun düşmesi adına adımların atılmasın için önü oluyor.

Öte yandan Gazze'de elektrik, su ve tıbbi malzemelerin tükenmesiyle bölgeye yardımlar da ulaştırıyor.

Hakan Fidan zirveye katılıyor

Son olarak Gazze krizinin görüşülmesi için Barış Zirvesi düzenleniyor.

Gazze’de insani yardım tırlarının girişi için Refah Sınır Kapısını açan Mısır, krizin görüşüldüğü zirveye ev sahipliği yapıyor.

Mısır'daki zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.

Zirvede, Gazze’deki krize ilişkin son gelişmeler ve Filistin olayının geleceği ele alınacak.

Scholz ve Sunak katılmayacak

Kahire Barış Zirvesi, birçok ülkeden dışişleri bakanlarının yanı sıra Avrupalı devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak zirveye katılmıyor.