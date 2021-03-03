Kahraman komandolar Şırnak’ta terörle mücadeleyi sürdürüyor

Metrelerce yükselen kara rağmen Kurt Dağı Üs Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden komandolar, adeta kuş uçurtmuyor.

Mehmetçik, karla kaplı dağlarda terörist avında…

Soğuk hava ve metrelerce yükselen kara rağmen bölgede kuş uçurtmayan kahraman komandolar, teröristlerin inlerine giriyor, eli kanlı örgüt üyelerini bir bir indiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı da Şırnak’ın Kurt Dağı Üs Bölgesi’nde görev yapan kahraman komandoları görevi başındayken görüntüledi.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Kahraman Mehmetçik, terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor.” denildi.

Bu paylaşıma binlerce beğeni yağdı.