Kahraman Mehmetçik bayramda vatan nöbetinde Terör ve teröriste geçit vermeyen Türk askeri, bayramı ailelerinden uzakta yurdun en yükseğindeki üs bölgesinde Hakkari'nin karşıladı.

AA

Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, güvenlik güçleri görev başında.

Terörle mücadeleden ödün vermeyen kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Bugün de bayramı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçiren Türk askeri, düşmana korku salıyor.

Mehmetçik teyakkuzda

Bölge halkının huzuru ve terör örgütlerinin olası saldırılarına karşı teyakkuz halinde askerler, bayramı ailelerinden uzakta görevleri başında geçiriyor.

3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerler, zorlu coğrafyada ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Kış boyunca kara yolu kapanan, çoğu zaman havadan da ulaşılması mümkün olmayan üs bölgesi, hiç ikmal almadan aylarca askerlerin ve binadaki ihtiyaçların karşılanabileceği malzemelerle destekleniyor.

Gece gündüz nöbetteler

Teknolojinin tüm imkanları kullanılan, yerli ve milli silahlarla donatılan üs bölgesinde, ana bina ve kuleler arasındaki ulaşım, kışın 10 metreyi aşan kar ve güvenlik nedeniyle yer altı tünellerinden sağlanıyor.

Yükseklik ve iklim nedeniyle metrelerce karın bulunduğu bölgede görevli jandarma komando ve güvenlik korucuları, terör faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gece gündüz nöbet tutuyor.

Huzur ve güven ortamının devamı için zor şartlarda çalışan güvenlik güçleri, vatan savunmasını bayramda da omuz omuza sürdürüyor.

"Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar görevimizin başındayız"

Yüksekova 2. Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı İlker Karademir daha önce teröristlerin ana üs ve geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgenin terörden arındırılmasının ardından üs bölgesinin kurulduğunu belirtti.

Terörle mücadelede Düztepe Üs Bölgesinin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Karademir, şöyle konuştu: