Kahraman Mehmetçik bayramda vatan nöbetinde

Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, güvenlik güçleri görev başında.
Terörle mücadeleden ödün vermeyen kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.
Bugün de bayramı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçiren Türk askeri, düşmana korku salıyor.
Mehmetçik teyakkuzda
Bölge halkının huzuru ve terör örgütlerinin olası saldırılarına karşı teyakkuz halinde askerler, bayramı ailelerinden uzakta görevleri başında geçiriyor.
3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerler, zorlu coğrafyada ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.
Kış boyunca kara yolu kapanan, çoğu zaman havadan da ulaşılması mümkün olmayan üs bölgesi, hiç ikmal almadan aylarca askerlerin ve binadaki ihtiyaçların karşılanabileceği malzemelerle destekleniyor.
Gece gündüz nöbetteler
Teknolojinin tüm imkanları kullanılan, yerli ve milli silahlarla donatılan üs bölgesinde, ana bina ve kuleler arasındaki ulaşım, kışın 10 metreyi aşan kar ve güvenlik nedeniyle yer altı tünellerinden sağlanıyor.
Yükseklik ve iklim nedeniyle metrelerce karın bulunduğu bölgede görevli jandarma komando ve güvenlik korucuları, terör faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gece gündüz nöbet tutuyor.
Huzur ve güven ortamının devamı için zor şartlarda çalışan güvenlik güçleri, vatan savunmasını bayramda da omuz omuza sürdürüyor.
"Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar görevimizin başındayız"
Yüksekova 2. Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı İlker Karademir daha önce teröristlerin ana üs ve geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgenin terörden arındırılmasının ardından üs bölgesinin kurulduğunu belirtti.
Terörle mücadelede Düztepe Üs Bölgesinin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Karademir, şöyle konuştu:
Üs bölgesindeki jandarma komandolar ve güvenlik korucuları, 12 ay boyunca göreve çıkmak için hazırdır beklemektedir. Burada genellikle mevsim ve arazi koşulları ile mücadele halindeyiz. Hazirana rağmen karla mücadele ediyoruz. Kışın da çoğu zaman karı eriterek kullanma suyu elde ediyoruz. Jandarma komandolar ve güvenlik korucuları olarak, milletimizin duası, devletimizin sağladığı yerli ve milli teknolojik imkan ve silahlarla son terörist etkisiz hale gelinceye kadar görevimizin başındayız.