Kahraman Mehmetçik, deprem bölgesindeki çocuklarla okuma saati gerçekleştiriyor Deprem bölgesinde çocukların geleceklerine hazırlanması için kurulan Mehmetçik Okulları'nda, güvenlik güçleri küçük yaştaki çocuklarla okuma saati etkinliği düzenliyor.

Asrın felaketinde bugün 39'uncu gün...

Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkenin güneyindeki 11 ili adeta yerle bir etti.

Yıkılan binlerce bina, 48 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Afetin ilk anından itibaren devletin tüm imkanları deprem bölgesine seferber edildi. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamlı şekilde günlerce yürütüldü.

Ardından enkaza dönen şehirlerin yeniden ayaklanması için çalışmalara başlandı.

Bu süreçte depremden etkilenen binlerce vatandaşın da yaraları sarıldı. Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılandı.

Devlet-millet işbirliği ile yürütülen çalışmalarda, STK'lar, bakanlar, kurumlar ve kahraman Mehmetçik de önemli rol oynadı.

Mehmetçik'ten büyük mücadele

Öyle ki, felaketin içinden geçildiği günlerde, en büyük görev ise güvenlik güçlerine düştü.

İlk andan itibaren vatandaşının yanında olan Mehmetçik, dağlık alanlara ihtiyaçları ulaştırdı, sıcak yemek dağıttı, çadır kurdu, 7'den 70'e tüm vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Türk askeri, deprem travmasını atlatmaları için büyük bir mücadele gösterdi.

Çocuklarla okuma saati

Son olarak bölgede Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile kurulan Mehmetçik Okulları'nda eğitim başladı.

Çocukların geleceğe hazırlanmasına yardımcı olan okulda, Mehmetçik bir kez daha harekete geçti.

Burada küçük yaştaki çocuklarla okuma saati gerçekleştiren güvenlik güçleri, eğitime destek olmaya devam ediyor.

"Bir Kitap Bir Çocuk, Bir Çocuk Bir Umut"

O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabında paylaşıldı.

Paylaşıma şu not eklendi: