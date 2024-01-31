Kahraman Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait mühimmatları ele geçirdi Güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgesine sızmaya çalışan ve engellenen teröristlere ait silah ve mühimmatlara el kondu.

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ensonhaber.com

Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

İçeride ve dışarıda terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, "Girilemez" denilen mağaralara giriyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in sızma girişimindeki teröristlerin silah ve mühimmatlarının ele geçirildiği belirtildi.

"Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulundular"

Açıklamada şöyle denildi:

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!

Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

Ele geçirilenler

2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M4A1 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 25 adet el bombası, 19 adet şarjör, 1 adet kamera, 1 adet telefon, 2 adet telsiz, 1 adet termal dürbün."