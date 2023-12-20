Kahraman Mehmetçik'in depremin vurduğu Adıyaman'a geliş görüntüleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Adıyaman’a gelen ‘Kahramanlar'ın kente geliş anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Askerlerin, "İnsanlar bizi bekliyor. Hadi hemen gidelim” sözleri duygulandırdı.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 kentte büyük bir yıkıma yol açtı. 50 bini aşkın vatandaşımız enkaz altında hayatını kaybetti.

Bu süreçte 7'den 70'e tüm vatandaşlar büyük bir seferberlik ortaya koydu.

Bakanlar, kurum ve kuruluşlar, STK'lar deprem bölgesine akın ederken Türk askeri de ilk andan itibaren depremzedelerin yanında oldu.

Güvenlik güçleri seferber oldu

Bir yandan enkaz arama çalışmalarına katıldılar, bir yandan halka yemek dağıttılar, bir yandan depremzede çocuklara moral oldular, bölgede de asayiş ve huzuru sağladılar.

Depremin duyulduğu ilk saatlerden itibaren seferber olan komando birlikleri, polisler, madenciler, sağlık personeli ve binlerce gönüllü vatandaş, Adıyaman Havalimanı'na geldi.

"İnsanlar bizi bekliyor"

Havalimanına uçakla gelen depremin kahramanlarının enkaz alanlarına intikal ettirildiği anların araç içi görüntüsü ortaya çıktı.

Havalimanından otobüse binen askerlerin, "Buradan hemen gidelim, işimize bakalım, insanlar bizi bekliyor. Hadi hemen gidelim.” sözleri duygulandırdı.

O anlar saniye saniye kamerada

Yardıma koşmak ve enkaz altında kalan insanları kurtarmak için otobüsleri tıka basa doldurarak kent merkezine gelen ekiplerin göstermiş olduğu seferberlik, araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)