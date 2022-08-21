Kahraman Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine insani yardım faaliyetleri

Terör güçleri ile mücadele etme maksadı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölge terörden temizlendi. Mehmetçik bölgede sivillere eğitim, sağlık ve temel gıda yardımını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için bölgede Barış Pınarı Harekatı operasyonu başlatılmıştı.

Operasyonu başarıyla sürdüren Kahraman Mehmetçik, bölgeyi terörden temizledi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan bölgede güvenli ortam sağlandı.

TSK bölgede insani yardım faaliyetleri yürütüyor

Bu kapsamda operasyon bölgesinde gölgesini çekmeyen TSK, sivillerin eğitim, sağlık ve temel gıda malzemelerini karşılamaya devam ediyor.

Tel Abyad'ın güneyindeki El Humeyra köyünde ihtiyaç sahibi 50 aileyi tespit eden Mehmetçik, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Okula giden öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı

Her ay ortalama 20-25 köyde yardım faaliyeti düzenleyen kahraman Mehmetçik, bölgede kuraklık yaşanması nedeniyle düzenli olarak 60 ton su dağıtıyor.

Öte yandan çocukların eğitim hayatlarını da sürdürebilmesi için çalışmalar yapılırken, 11 okulun bakım ve onarımı da yapıldı.

45 öğrencinin bulunduğu ilkokulda oyuncak, kıyafet ve kırtasiye dağıtımı düzenledi.

Siviller mayın/EYP konusunda bilgilendiriliyor

Ayrıca teröristlerin hasar verdiği 4 cami de onarım çalışlarının ardından ibadete açıldı.

Terörden temizlenen bölgede vatandaşların mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran güvenlik güçleri, 5 bin 500 kişiye mayın/EYP bilgilendirmesi yaptı.

Alanında uzman Türk askerleri, el-Humeyra köyündeki öğrenci ve öğretmenlere mayın veya EYP'lere karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Tıbbi destek veriliyor

TSK tarafından kullanılan mobil polikliniği ile hastanelere ulaşımda zorluk çeken hasta ve yeni doğan bebeklere sağlık taraması yapılıyor.

Öte yandan savaş mağdurlarına tıbbi yardım da Mehmetçik tarafından yapılıyor.

Türkiye'den tekerlekli sandalye getirildi

Gün boyu nöbet tutan Mehmetçik, bölgede yaşayan yürüme engelli Mahmut Casem’e tekerlekli sandalye almak için pet şişelerinin mavi kapaklarını üs bölgesinde topladı ve engelli vatandaşa tekerlekli sandalye aldı.

Türkiye'den getiren tekerlekli sandalye Mahmut Casem’e teslim edildi.

"Bir hafta bile geçmeden sesime kulak verdiler"

Mahmut Casem'in oğlu Mustafa Casem, 60 yaşındaki babasının felç geçirmesinden dolayı yürüme engeli olduğunu söyledi. Casem, "Mehmetçiğin ne kadar yardım sever olduğunu bildiğim için gidip kapılarını çaldım. Babamın sağlık durumunu ve benim maddi imkansızlıklarımı anlattım. Yardım sözü verdiler. Bir hafta bile geçmeden sesime kulak verdiler. Açıkçası şaşırdım. Hızla tekerlekli sandalyeyi getirdiler." diye konuştu.

AA'nın aktarımına göre; Casem, TSK'nın yaptığı şefkat dolu yardımından dolayı dua edip, teşekkür etti.