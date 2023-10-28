Türkiye, 100 yıllık Cumhuriyeti kutluyor!
29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet'in yarın 100'üncü yıl dönümü.
Türk milleti, en önemli kutlamalarından biri için hazırlanıyor.
Mehmetçik'ten 100'üncü yıl klibi
Yurt genelinde 100. yıl hazırlıkları devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı göğüs kabartan bir klip paylaştı.
Kahraman Mehmetçikler, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için bir video klip hazırladı.
"Asrın kahramanları" olarak nitelendirilen Mehmetçikler izleyenleri gururlandırdı.
"Herkes bilsin bu Türkiye’nin Yüzyılı!"
Bakanlık, o klibi şu ifadelerle aktardı;
Herkes bilsin bu Türkiye’nin Yüzyılı!
Asrın Kahramanları Mehmetçiklerimizin Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı için hazırladığı video klip...
"Vatan için her zaman canımızı veririz"
İşte o göğüs kabartan klibin sözlerinden birkaçı;
Gece gündüz demeden sınırları bekleriz
Vatan için her zaman canımızı veririz
Türkiye'nin yüzyılı hedefimiz yolumuz
Güçlüyüz bükülmez bileğimiz kolumuz
En başta gelir bende vatanımı korumak yaşam için
doğmadık biz amacımız yaşatmak
İnsan büyür beşikte yatmak için mezarda
Kahramanlar can verir görev yurdu
yaşatmak
İyi dinle beni bak karanlığın
içindeyim korkmuyorum kimseden
Kaldır kafanı gökteyim Kızıl Elma benim adım
Türk doğdum Türk oldum kan doldum
Mehmetçe yar oldum şu dağlara
Yolum benim etrafım düşman dolu
Aklımda bir soru şehit olmak nasip olur mu
Söylesene şehidim vatan için feda
Bu bayrak bu vatan canım
feda
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış