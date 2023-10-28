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Türkiye, 100 yıllık Cumhuriyeti kutluyor!

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet'in yarın 100'üncü yıl dönümü.

Türk milleti, en önemli kutlamalarından biri için hazırlanıyor.

Mehmetçik'ten 100'üncü yıl klibi

Yurt genelinde 100. yıl hazırlıkları devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı göğüs kabartan bir klip paylaştı.

Kahraman Mehmetçikler, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için bir video klip hazırladı.

"Asrın kahramanları" olarak nitelendirilen Mehmetçikler izleyenleri gururlandırdı.

"Herkes bilsin bu Türkiye’nin Yüzyılı!"

Bakanlık, o klibi şu ifadelerle aktardı;

"Vatan için her zaman canımızı veririz"

İşte o göğüs kabartan klibin sözlerinden birkaçı;

Gece gündüz demeden sınırları bekleriz

Vatan için her zaman canımızı veririz

Türkiye'nin yüzyılı hedefimiz yolumuz

Güçlüyüz bükülmez bileğimiz kolumuz

En başta gelir bende vatanımı korumak yaşam için

doğmadık biz amacımız yaşatmak

İnsan büyür beşikte yatmak için mezarda

Kahramanlar can verir görev yurdu

yaşatmak

İyi dinle beni bak karanlığın

içindeyim korkmuyorum kimseden

Kaldır kafanı gökteyim Kızıl Elma benim adım

Türk doğdum Türk oldum kan doldum

Mehmetçe yar oldum şu dağlara

Yolum benim etrafım düşman dolu

Aklımda bir soru şehit olmak nasip olur mu

Söylesene şehidim vatan için feda

Bu bayrak bu vatan canım

feda