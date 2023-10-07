Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...
Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, terörü bitirmekte kararlı.
Bu kapsamda emin adımlarla ilerleyen güvenlik güçleri, terör yuvalarını bir kez daha tespit etti.
Suriye'nin kuzeyindeki 3 bölge gece boyunca Türk askeri tarafından vuruldu.
"Teröristlere ait hedefler gece boyunca vuruldu"
Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının resmi hesabından açıklama yapıldı.
MSB, şu ifadeleri kullandı:
Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.
İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
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