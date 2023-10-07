Kahraman Mehmetçik'ten Suriye'nin kuzeyine operasyon: 14 terörist öldürüldü Türk askeri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki terör yuvalarını gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla vurdu. Operasyonda, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

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ensonhaber.com

Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, terörü bitirmekte kararlı.

Bu kapsamda emin adımlarla ilerleyen güvenlik güçleri, terör yuvalarını bir kez daha tespit etti.

Suriye'nin kuzeyindeki 3 bölge gece boyunca Türk askeri tarafından vuruldu.

"Teröristlere ait hedefler gece boyunca vuruldu"

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının resmi hesabından açıklama yapıldı.

MSB, şu ifadeleri kullandı: