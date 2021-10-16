Kahraman Ömer Halisdemir'in babası: Şehit olacağı içime doğmuştu

Katıldığı programda 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini engellerken şehit düşen Ömer Halisdemir'den bahseden baba Hasan Hüseyin Halisdemir, konuşmasıyla herkesi ağlattı.

Elazığ Bünyamin Eroğlu ve Kongre Merkezi’nde, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları tarafından ‘Şühedanın Sesi Elazığ’ programı düzenlendi.

Programa Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve diğer şehit yakınları katıldı.

BABA HALİSDEMİR, HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

15 Temmuz gecesindeki darbe girişimini önleyen kahraman şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlunu anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Baba Halisdemir'in sözlerine üzerine salonda bulunanlar da gözyaşlarını tutamadı.

"YİĞİDİM BAYRAMA GELMİŞTİ, BURUK GÖRÜNÜYORDU"

2 kez Elazığ’a geldiğini belirten Hasan Hüseyin Halisdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bütün Güney Doğu'yu gezdim. Buradan bütün Güney Doğulu hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Misafirperverler. Bizlere çok hürmetler ettiler. Konuşacağım çok şey var da içim biraz buruk olduğu için sizi çok bekletmek istemiyorum. 15 Temmuz'dan önce yiğidim bayrama gelmişti. Bayramlaştıktan sonra çok buruk görünüyordu. Uyku uyumuyordu. Bir gün dedim ki 'oğlum neden uyumuyorsun' oda, 'baba uykularım yok' dedi. Oğlum bir sıkıntın mı var ailenle mi ilgili diye ordum hayır baba dedi.

Şehit Ömer Halisdemir'in babası konuştu, herkes ağladı

"GİDERKEN İÇİME DOĞDU, BU ÇOCUK 'ŞEHİT OLUR' DEDİM"

Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur. Bana 'baba bir gün bir şehadetlik getirteceğim' dedi.

"15 TEMMUZ GECESİ EMİR ALIYOR, HELALLEŞİYOR"

15 Temmuz gecesi Cuma günü Zekai Paşa'nın emri ile 'Ömer oğlum bu namus senin namusun, ben gelene kadar da bu binayı bekleyeceksin, hainler geliyor' demiş. Yiğidim de tamam komutanım diyor ve helalleşiyorlar.

"ŞÜKÜRLER OLSUN O HAİNİ VURMUŞ"

Zekai Paşanın konuşması, o gece Ömer’le 8 kez konuştum amca dedi. Ömer’e hainler geliyor, Semih Terzi'yi alnından vuracaksın demiş. Şükürler olun o haini vurmuş."