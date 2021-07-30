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    Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu

    Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu

    Yangın söndürme çalışmalarının ardından yorulan 3 personelin toprakta uyuduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla fotoğraflandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 16:29
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    Ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlarla birlikte tüm ekipler seferber oldu.

    71 ayrı noktada çıkan yangınlarda uçak, helikopter, arazöz gibi yangın müdahale araçlarıyla kontrol sağlanırken, binlerce personel de sahada görev alıyor.

    Yangın çıkan bölgelerden birinde yapılan başarılı söndürme çalışmasının ardından 3 personelin uyuduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.

    MÜCADELENİN FOTOĞRAFI

    Devrilen ve yanan ağaçlar arasında kıvrılarak uyumaya çalışan 3 personelin fotoğrafı, mücadelenin boyutunu da gözler önüne serdi.

    Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu #1

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