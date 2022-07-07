Petrol
100.78
0.09%
Euro
17.6672
0.68%
Dolar
17.2917
0.44%
Altın
968.87
0.64%
Borsa
2412
0.15%
Bitcoin
354.240
2.15%
BTXN Coin
6.53
-2.39%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in ismi 12 bin çocukta yaşatılıyor

    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in ismi 12 bin çocukta yaşatılıyor

    Darbe girişiminde şehadetine kahramanca yürüyerek hafızalara kazınan Ömer Halisdemir'in adı, Türkiye'de 11 bin 829 çocuğa verildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından Ömer Halisdemir'in ismi yaşatılıyor...

    Kahraman şehidin, şehadete yürüyen fotoğrafı hafızalara kazınırken, 2016 yılından itibaren 11 bin 829 çocuğa Ömer Halis ismi verildi.

    Darbe girişimi sonrasında doğan Ömer Halislerden birinin hikayesi ise şu şekilde;

    15 Temmuz darbe girişimi öncesine kadar evlatlarının doğumunu bekleyen aile Ömer Asaf ismini düşünüyordu.

    Yaşanan olay sonucunda kahraman şehidin büyük gurur yarattığı aile 12 Ağustos'ta doğan evlatlarına Ömer Halis ismini verdi.

    "Bir Ömer Halis gitti ama milyonlarcası gelecek"

    Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek" dedi.

    Kahraman şehit Ömer Halisdemir in ismi 12 bin çocukta yaşatılıyor #1

    "Unutturulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı"

    15 Temmuz darbe girişimi sonrası izledikleri görüntülerin etkisinden uzun süre çıkamadıklarını kaydeden Boz, "Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen o görüntüleri hafızamıza kazınmıştı. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğmuştu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.

    "İsmini bir kahramandan aldığını biliyor"

    Yeni Ömer Halislerin ülkeyi her türlü kötülükte koruyacağını belirten Boz, "Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. Yiğitlik ve şehadet şuuruyla yaşayacak. İsmini bir kahramandan aldığını biliyor.

    Kahraman şehit Ömer Halisdemir in ismi 12 bin çocukta yaşatılıyor #2

    "Nüfus Müdürlüğü'nde yeni doğan 1700 bebeğin ismi Ömer Halis konulmuştu"

    Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğimde, o gün için İstanbul'da 117, Türkiye geneli ise 1700 civarında yeni doğan bebeğin isminin Ömer Halis olarak verildiğini söylemişlerdi. Biz reklam olsun diye bu ismi koymadık. O gece gördüğümüz fedakarlıktan etkilendik. Bir şuurun neticesiydi. İlerde gür bir sesle ismini haykırsın diye koyduk. İsminin şehit olan bir kahramandan aldığını biliyor" şeklinde konuştu.

    Kahraman şehit Ömer Halisdemir in ismi 12 bin çocukta yaşatılıyor #3

    Kahraman şehit Ömer Halisdemir in ismi 12 bin çocukta yaşatılıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    Kurban Bayramı tatilinde hububat alımına devam ediyecek
    Ekonomi

    Kurban Bayramı tatilinde hububat alımına devam ediyecek

    Nükleer risklere karşı uyardı
    Dünya

    Nükleer risklere karşı uyardı

    Görüş Bildir