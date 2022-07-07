Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in ismi 12 bin çocukta yaşatılıyor

Darbe girişiminde şehadetine kahramanca yürüyerek hafızalara kazınan Ömer Halisdemir'in adı, Türkiye'de 11 bin 829 çocuğa verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından Ömer Halisdemir'in ismi yaşatılıyor...

Kahraman şehidin, şehadete yürüyen fotoğrafı hafızalara kazınırken, 2016 yılından itibaren 11 bin 829 çocuğa Ömer Halis ismi verildi.

Darbe girişimi sonrasında doğan Ömer Halislerden birinin hikayesi ise şu şekilde;

15 Temmuz darbe girişimi öncesine kadar evlatlarının doğumunu bekleyen aile Ömer Asaf ismini düşünüyordu.

Yaşanan olay sonucunda kahraman şehidin büyük gurur yarattığı aile 12 Ağustos'ta doğan evlatlarına Ömer Halis ismini verdi.

"Bir Ömer Halis gitti ama milyonlarcası gelecek"

Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek" dedi.

"Unutturulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası izledikleri görüntülerin etkisinden uzun süre çıkamadıklarını kaydeden Boz, "Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen o görüntüleri hafızamıza kazınmıştı. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğmuştu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.

"İsmini bir kahramandan aldığını biliyor"

Yeni Ömer Halislerin ülkeyi her türlü kötülükte koruyacağını belirten Boz, "Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. Yiğitlik ve şehadet şuuruyla yaşayacak. İsmini bir kahramandan aldığını biliyor.





"Nüfus Müdürlüğü'nde yeni doğan 1700 bebeğin ismi Ömer Halis konulmuştu"

Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğimde, o gün için İstanbul'da 117, Türkiye geneli ise 1700 civarında yeni doğan bebeğin isminin Ömer Halis olarak verildiğini söylemişlerdi. Biz reklam olsun diye bu ismi koymadık. O gece gördüğümüz fedakarlıktan etkilendik. Bir şuurun neticesiydi. İlerde gür bir sesle ismini haykırsın diye koyduk. İsminin şehit olan bir kahramandan aldığını biliyor" şeklinde konuştu.