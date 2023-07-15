Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını Darbe teşebbüsü gecesi, Semih Terzi’yi etkisiz hale getiren ve canı pahasına mücadele eden Ömer Halisdemir'in kabri, darbe girişiminin yıl dönümünde dua edenlerle dolup, taştı.

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AA & Ensonhaber

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin başrolünde bu kez Fetullahçı teröristler vardı.

Devletin tüm kurumlarına sızarak yıllarca görev alan ve darbe gecesi namluları halka yönelten teröristler, karşısında milletin iradesi ve cesaretini buldu.

Canı pahasına yüzlerce sivil, meydanlara dökülerek darbe girişimine karşı koydu.

Darbenin seyrini değiştiren isim: Ömer Halisdemir

O gece yazılan destansı direnişte şehit olan isimlerden biri de Kahraman Ömer Halisdemir'di.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştirdi.

Kahraman şehit, darbe girişiminin 7'nci yılında da unutulmadı.

Şehidin kabrini ziyaret ettiler

Bugün yurdun dört bir yanında şehitler için ama programları düzenleniyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yollara düşen vatandaşlar, kahraman şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Burada duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Ayrıca İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu sene 7'ncisini düzenlediği "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular da Çukurkuyu'ya ulaştı.

"Bazı şeyler yaşanmadan anlatılmıyor"

Ankara'dan gelen Zeynel Düzyol, Van Jandarma Komando Taburu 1. Bölük'te 72/4 ve 74/2 devre asker arkadaşlarıyla geçen yıl Niğde'de bir araya geldiklerini, bu yıl Nevşehir'de buluşacaklarını aktardı.

Buluşma öncesi şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini belirten Düzyol, şöyle konuştu: