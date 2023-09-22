Kahraman Türk askerinden kaçamayan 2 terörist teslim oldu

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Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin kökünü kazıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir başarılı operasyonu daha duyurdu.

2 terörist teslim oldu

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeyi kullandı;

Kahramanlarımızdan kaçamayacaklarını ve yakalanacaklarını anlayan 2 BTÖ mensubu terörist teslim oldu. Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ içerisinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida Helin Özgören ve Hogir Armanç Özer Yıldırım adlı 2 terörist teslim oldu.