Kahramankazan Belediyesi'nde CHP'li üyeler Togg'u hizmet aracı olarak istemedi Kahramankazan Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, belediye için alınacak hizmet aracının Togg otomobili olması yönündeki karara sadece CHP'li üyelerden ret oyu geldi. Yapılan oylama Meclis'te yankı uyandırdı.

İHA

Türkiye, yıllardır hasretle beklenen hayaline kavuştu.

Yerli ve milli gurur kaynağı Togg, göğüs kabartmaya devam ediyor.

Türkiye’nin otomobili, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, durumu baltalamaya çalışanlar da var.

Milli gurur kaynağımıza sahip çıkmayan muhalif kesimler, her fırsatta Togg hazımsızlığını gözler önüne seriyor.

CHP'li üyeler Togg'u kabul etmedi

Bunlardan biri de Kahramankazan Belediyesi'nin Temmuz ayı Meclis Toplantı'nda yaşandı.

Burada birçok konuda oylamalar yapıldı. Bunlardan biri de Togg'un hizmet aracı olması yönünde üyeler oylamalarını yaptı.

Belediye için alınacak hizmet aracı yerli otomobil Togg olması yönünde sunulan teklife, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Selim Çırpanoğlu ve Nevzat Yılmaz ret oyu kullandı.

Meclis üyeleri tepki gösterdi

Muhalif isimlerin alınacak aracın tamamen yerli ve milli olarak üretilen Türk otomobili Togg olmasına ret oyu vererek karşı çıkmaları, diğer meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Oylamada, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve bağımsız Meclis Üyelerinin tamamı hizmet aracının, milli otomobil Togg olması yönünde oy kullandı.