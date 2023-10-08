Kahramanlar Operasyonu işliyor! 2 bin 554 firari yakalandı... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Ülke genelinde terörden uyuşturucu ile mücadeleye kadar tüm önlemler üst düzeye çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, her yeni günde başarılı operasyonlar sürdürülüyor.

Yurdun asayiş düzeni için gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu'ndan başarılı haberler gelmeye devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, bu kez firarilerin mercek altına alındığını açıkladı.

2 bin 554 firari yakalandı

Yapılan açıklamada şu cümleler aktarıldı;

Kahramanlar Operasyonu kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.

İçlerinden 12 tanesinin 10 yıldır arandığı ortaya çıktı