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İHA

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın Azerbaycan Mahallesi'nde yeni konutlar yükseliyor.

Azerbaycan devletinin desteğiyle gerçekleştirilen projede, bölge sakinlerinin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Yerel yönetimler ve müteahhit firmalar, altyapı hizmetlerinin de en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba harcıyor.

VATANDAŞLAR HEYECANLA BEKLİYOR

Çalışmaların ilerleyen aşamalarında altyapı ve üstyapı projelerinin de hızla tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlar, deprem konutlarının tamamlanmasını büyük bir heyecan ve merakla bekliyor.

Zorlu süreç boyunca barınma sorunu yaşayan mahalle sakinleri, yeni konutlarına kavuşacakları günün heyecanını yaşıyor.

Tamamlanan ve tamamlanacak olan konutlar, depremzedeler için sadece birer ev değil, aynı zamanda güvenli bir yaşam alanı sağlayacak.

"YIL SONUNDA CİDDİ İLERLEME SAĞLAYACAĞIZ"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, mahallede dönüşümün yüzde 45 seviyelerinde olduğunu ifade ederek, “Azerbaycan hükümeti ile birlikte yürütüyoruz çalışmaları. Bölgede fiziki gerçekleşme yüzde 45. Mahallede 24 derslik okulumuz da var ve inşaat çalışmaları tamamlandı.

Azerbaycan hükümetimiz bize kültür merkezi inşa edecek, onun çalışmaları da devam ediyor. Yıl sonunda ciddi ilerleme sağlamayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

71 binanın olacağı mahallede 784 bağımsız birim bulunacak ve bunlardan 456’sı konut, 328’i ise ticari alan olacak.