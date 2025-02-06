Kahramanmaraş depreminde 'S' şeklini alan raylar onarıldı

AA

Büyük acının ardından büyük seferberlik başladı...

Asrın felaketinin yaraları, asrın dayanışması ile sarıldı. Depremzedeler yalnız bırakılmadı.

DEVLET HAREKETE GEÇTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren, devlet tüm imkanları ile harekete geçti.

Kentleri ayağa kaldırmak için hızlı adımlar atıldı. Ekonomik kaynaklar afet bölgesi için devreye girdi.

ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yaklaşık 75 kilometrelik demir yolunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı.

Nurdağı ile Gölbaşı arasındaki tren seferberlerinin başlaması için gerekli çalışmalarda da sona gelindi.

'S' ŞEKLİNİ ALMIŞTI

Yaşanan afette Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde depremin etkisiyle yerinden oynayıp "S" şeklini alan raylar ile Tahtalıdedeler Mahallesi'ndeki 450 ton ağırlığındaki demir köprüdeki kaymanın yanı sıra bükülmelerin yaşandığı 121 menfez ve 6 köprü onarıldı.

HAZIR HALE GETİRİLDİ

Çalışmaların tamamlanması ile kent sınırlarından geçen 75 kilometre uzunluğundaki demir yolu seyrüsefere hazır hale getirildi.