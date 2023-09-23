Kahramanmaraş depreminde yıkılan Rönesans Rezindans’ın mühendisi tutuklandı Türkiye'nin yaşadığı tarihi depremde, zeytinliğe inşa edilen ve yıkılması ile yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezindans’ın müteahhidi ve yapı denetim sorumlusundan sonra mühendisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ensonhaber.com

6 Şubat, Türkiye tarihine gelmiş geçmiş en büyük felaketlerden biriyle geçti.

Art arda yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Türkiye'nin güneydoğusunu yerle bir etti.

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere onlarca şehir yerle bir oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti daha fazlası yaralandı.

Milyonlarca insan ise evsiz kaldı, şehirler tüm tarihi birikimlerini, ekonomik özelliklerini kaybetti.

Depremin sembollerinden biri:Rönesans Rezidans

Bu felaketten en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu.

Tarihi zenginlikleri ile Türkiye'nin sembol şehirlerinden biri olan Hatay'da yaşanan büyük yıkımın altından ise ihmal ve denetimsizlik çıktı.

Özellikle şehrin göbeğinde yıkılan, reklamlarının "Cennetten bir köşe" sloganı ile yapılan Rönesans Rezidans dayanıksızlığı ve skandalları ile deprem felaketine damga vurdu.

Yüzlerce kişi öldü 55 kişi kayboldu

2013'te inşa edilip, "Cennetten bir köşe" sloganıyla daireleri satılan 12 katlı, toplam 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın enkazında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen binada yaşayan 55 kişi hala bulunamadı.

İhmaller zinciri sonucu yıkılan devasa yapının sorumluları hakkında depremden hemen sonra soruşturma başlatıldı.

İnşaatın mühendisi de tutuklandı

Soruşturma kapsamında sitenin müteahhidi ve yapı denetim sorumlusu daha önce tutuklanmıştı.

Devam eden süreçte sitenin mühendisi E.D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama haberi, hem o yaşanan trajediyi hem de ste hakkındaki haberleri tekrar akıllara getirdi.

Sitenin zeytinliğe inşa edildiği ortaya çıktı

Rönesans Rezidans'ta yaşanan ihmaller o kadar büyüktü ki, ihmal en başta imar planlarında göze çarpmıştı.

Uzmanlarca, Türkiye'yi vuran depremlerde ayakta kalması gerektiği vurgulanan yapının fay hattına 26 kilometre uzakta olduğu tespit edilirken, projenin zeytinliğe yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Şahin Ailesi'nin ölen annelerinden kalan zeytinliğin bir bölümüne binanın inşa edildiği ve uydu fotoğraflarıyla da bölgenin yıllara göre değişimi ortaya konmuştu.