Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri! Bina böyle yıkıldı Kahramanmaraş'ı yıkan doğal afetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde bir binanın yıkılma anları ve gökyüzünün aydınlandığı anlar ortaya çıktı.

Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi yaşandı.

Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Elazığ illeri depremlerden büyük yara aldı.

Yıkılan binlerce binanın enkazında 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Binlerce bina ise ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Aradan geçen 1 aydan fazla zamanda depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde farklı noktalarda güvenlik kameralarına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

Gece gündüze döndü

Görüntülerde gökyüzünde yaşanan ışık patlamalarıyla gecenin gündüze dönmesi dikkat çekerken, sarsıntıya dayanamayan bir apartmanın yıkılması da yansıdı.