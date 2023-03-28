Kahramanmaraş merkezli depremlerde tutuklananların sayısı 325'e yükseldi

AA
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketiyle yüreğimiz yandı.
Meydana gelen büyük depremler 11 ilimizde yıkıma sebebiyet verdi.
Yıkılan binlerce bina 50 binden fazla insanımıza mezar oldu.
Yaşanan felaketin ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar başlatılmıştı.
Tutuklananların sayısı 325'e çıktı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Ankara Hakimevi’nde misafir edilen depremzedelerle iftar programında konuya değindi.
Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini duyurdu.