Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde konteyner sayısı 75 bini aştı 2 ayın geride kaldığı depremlerden etkilenen 11 ilde bir yandan konteyner kurulumu bir yandan da afet konutlarının yapımı sürüyor.

AA & Ensonhaber

6 Şubat depremlerinin ardından yaralar hızlıca sarılıyor.

Bu süreçte 11 ildeki vatandaşlara barınmadan beslenmeye destekler verildi.

Şehirlerde şimdilerde afet konutları yükselmeye devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi de sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

75 bini aşkın konteyner kurulumu yapıldı

10 binin üzerindeki yerleşim biriminde yapılan geçici barınma merkezlerindeki çalışmalarda, depremden etkilenen illerde 449 çadır ve 313 konteyner kent alanı oluşturuldu.

Bu alanlarda 783 bin 411 çadır ve 75 bin 879 konteyner kuruldu.

Çadır kentlerde 2 milyon 537 bin 868, konteyner kentlerde 145 bin 694 olmak üzere toplam 2 milyon 683 bin 562 depremzede, geçici barınma noktalarına yerleştirildi.

23 Mart'ta afet konutlarının temeli atıldı

Bölgede konteyner kurulumu ve kalıcı konut yapımı devam ediyor.

Depremzedelerin geçici barınma alanlarından sıcak yuvalarına taşınmaları için çalışmalar sürüyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı öncülüğünde 23 Mart'ta deprem konutlarının temeli atılmaya başladı.

Depremzedeler evlerine kavuşuyor

Depremlerin sonrasında 46 gün gibi kısa bir sürenin ardından inşası başlayan ve tamamlanan bazı kalıcı konutlarla depremzedeler sıcak yuvalarına kavuştu.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslimi 22 Nisan'da yapıldı.