Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve Adıyaman'da afetzedeler ilk oruçlarını açtı.

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AA

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük bir yıkıma yol açtı.

Yıkılan binlerce bina vatandaşlarımıza mezar oldu.

Devlet elini çekmedi

Hal böyleyken devlet hemen yaraları sarmak için kolları sıvadı.

Depremin yıl dönümünde düzenlenen törenlerle hak sahiplerine yeni evleri teslim edildi.

Bir yıl geçmesine rağmen devlet sivil toplum kuruluşları bu Ramazan ayında da deprem bölgesinden elini çekmedi.

İftar sofraları kuruldu

Deprem bölgesinde ilk iftar için sofraları belediyeler ve dernekler kurdu.

Bir araya gelen depremzede vatandaşlar, hep birlikte ilk iftarlarını açtılar.

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı.

Kalıcı konutların inşasının hızla devam ettiği kentte, yaklaşık 3 bin kişinin barındığı Türkoğlu ilçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te depremzede kadınlar iftarlıkları hazırlarken, eşleri de onlara yardım etti.

Ramazan ayını buruk geçiren depremzedeler, kurdukları yer sofralarında ilk orucunu açtı.

Afetzede Fatma Dikilitaş, yaşanan felakette evinin ağır hasar aldığını ve ailesiyle konteyner kente yerleştirildiklerini söyledi.

Evinden ayrı ikinci ramazan ayını geçirdiğini anlatan Dikilitaş, felakette birçok yakını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

"İnşallah tekrar evimizde oruçlarımızı tutmak nasip olur"

Zor günler geçirdiklerini, yaşamlarını sürdürdükleri konteyner kentte her türlü desteği aldıklarını ancak insanın evi gibisi olmadığını ifade eden Dikilitaş, şunları kaydetti:

Depremden sonra ilk ramazanı çadırda geçirdik. Devletimiz sağ olsun bizi daha sonra konteynere yerleştirdi. Çok şükür orucumuzu burada tutuyoruz. Evimizde olsaydık daha iyi ve güzel olacaktı. Buruk ve üzüntülüyüz çünkü bir deprem atlattık. Hayat devam ediyor çok şükür konteynerde de olsa orucumuzu tutuyoruz. İnşallah tekrar evimizde oruçlarımızı tutmak nasip olur.

Hatay

Hatay ve Osmaniye'de konteyner kentte kalan depremzedeler, ramazan ayının ilk oruçlarını birlikte açtı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde yaşayan vatandaşlar, toplu iftar programına katıldı.

Konteynerde yaşayan vatandaşlardan Mehdi Ekmen, depremin hiç kimsenin yaşamamasını dileyerek tüm Müslüman aleminin ramazan ayını kutladı.

İlknur Uzunay da ramazanda iftarlarını evlerinde açamadıkları için üzüntü duyduklarını ancak bir ramazanı daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Osmaniye

Evleri depremlerde ağır hasar alan Doğruloğlu ailesi, Dereobası köyüne kurulan Karaçay Konteyner Kent'te ramazanın ilk iftarını ailecek yaptı.

Baba Mehmet, anne Medine, çocukları Batuhan ve Hatice Kübra, okunan akşam ezanıyla birlikte ilk oruçlarını dualarla açtı.

Evlerinin 6 Şubat'taki depremlerde çok zarar görmediğini ancak 20 Şubat'ta Hatay merkezli yaşanan 6,4'lük depremde binanın ağır hasar aldığını belirten baba Mehmet Doğruloğlu, "Bina için 'acil yıkılacak' kararı verildi ve hemen yıktılar. Ondan sonra da buraya yerleştirildik." dedi.

Depremden 1 hafta önce İskenderun'a gittiklerini ve pazar günü dönmeyi planladıklarını aktaran Doğruloğlu, "Annem 'bugün gitmeyin, yarın gidersiniz' dedi. İçine mi doğdu nedir bizi göndermedi. İşte sabah depreme uyandık. İyi ki de kalmışız. Hani evde kalsaydık belki ölmesek de yani yaralanacaktık. Duvarlarımızın hepsi içeriye doğru çökmüştü. Biz Allah'a şükür bir hasar almadık ama eşyalarımızın hepsini kaybettik." bilgisini paylaştı.

Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı.

Kent merkezindeki Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileler, konteynerlerinde iftarlıklarını hazırladı ve kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı.

Konteynerde ailesiyle iftarını yapan Menderes Yalınkılıç, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde ablasını kaybettiğini ve acı dolu günler yaşadıklarını söyledi.

O günlerin bir daha yaşanmamasını dileyen Yalınkılıç, Kiltepe Mahallesi'nde ikamet ettiği evinin ağır hasar aldığını ve yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Depremden sonra ikinci ramazanı yaşadıklarını aktaran Yalınkılıç, "Allah bize nice ramazanlar nasip etsin. Her şeye rağmen ramazana kavuştuğumuz için mutluyuz. Allah kimseye böyle felaket vermesin. Acımız çok büyük. Ablamı kaybettik. Allah düşmanıma vermesin. Allah, o günleri bir daha göstermesin. Allah, tekrar ramazanlar nasip etsin. Cümle alemi darda bırakmasın." dedi.

Menderes Yalınkılıç'ın eşi Döne Yalınkılıç da bir yıldır konteynerde kaldıklarını dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Evimiz yıkıldı. Bir iki ay sonra konteynere geçtik. Geçen sene çadırlarda oruçlarımızı tuttuk. Devletimiz bize konteyner verdi. Bu sene orucumuzu konteynerde açtık. Devletimiz bize el attı. İlk kurada evimiz de çıktı. Çok mutluyuz. Çok sevindik. Rabbim herkese de nasip etsin. Çok şükür evimiz de oldu. En kısa zamanda evimize taşınacağız." diye konuştu.

Adıyaman

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da da afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı.

AFAD koordinesinde Deniz Feneri işbirliğiyle K10 konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Tuncer Şeyda, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla afetzedelerle bir araya gelerek iftar açtıklarını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)