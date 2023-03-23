Kahramanmaraş sallandı! 5.3 büyüklüğünde deprem AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat tarihinde kara güne uyandı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde art arda 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem yaşandı.

Yaşanan depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Depremin ardından kentler bir enkaz yığınına dönüşürken, devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Korkunç depremin ardından, 50 bini aşkın vatandaşımız can verdi...

Bir deprem daha yaşandı

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçılar sürüyor.

Üzerinden 1 ay geçen depremin etkileri halen devam ediyor.

AFAD bir son dakika gelişmesini daha aktardı.

5.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yeniden sallandı.

Saat 12.19 sularında, 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti.

Öte yandan, herhangi bir olumsuz durum belirtilmezken ilk alınan bilgilere göre çöken binanın olmadığı ifade edildi. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, konuya ilişkin şu şekilde açıklamayı yaptı:

Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

Arka arkaya sallandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 12.19 sularında, 5.3 büyüklüğünde bir depremin ardından bir deprem daha yaşandı.

Göksun ilçesinde 12.23 sularında 7 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.