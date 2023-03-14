Kahramanmaraş sallandı! Göksun'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha... Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş'ın pazarcık ilçesinde art arda 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem yaşandı. Deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Şehirler adeta bir enkaz yığınına dönüşürken, devlet tüm imkanlarını seferber etti. Korkunç depremin ardından, 48 bini aşkın vatandaşımız can verdi... Bir sarsıntı daha... Büyük felaketin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sular durulmuyor. Üzerinden 1 ay geçen depremin etkileri halen devam ediyor. AFAD bir son dakika gelişmesini daha aktardı. 4.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yeniden sallandı. Saat 09.47 sularında, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti. Öte yandan, herhangi bir olumsuz durum belirtilmezken ilk alınan bilgilere göre çöken binanın olmadığı ifade edildi. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor.