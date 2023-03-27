Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından Adıyaman'da da deprem konutlarının temeli atıldı Adıyaman'da depremzedeler için yapımına başlanan afet konutlarında, depremin 50. gününde temeller atıldı. Yeni evlerin inşasına daha önce de Kahramanmaraş ve Hatay'da başlanmıştı.

Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 şehrimizi birden etkiledi.

Yıkılan binalar binlerce canımıza mezar oldu.

Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmaları yerini bölgenin ihya sürecine bıraktı.

Depremin 15. gününde ilk imzalar atıldı

Vatandaşlarını depremin ilk anından bu yana yalnız bırakmayan devlet, çalışmalarını bu kapsamda yürütüyor.

Öyle ki depremin 15. gününde yeni konutların yapımı için ilk imzalar atıldı.

Kahramanmaraş'ta 16. gün, Hatay'da ise 47. günde inşa süreci başladı

İlk sözleşmelerin imzalanmasının ardından 16. günde Kahramanmaraş'ta temeller atıldı.

Kahramanmaraş'ın ardından depremin en çok etkilediği Hatay'da da 47. günde inşa sürecine başlandı.

Bugün de sayısı 53 bin 830'a ulaşan evlerle ilgili Adıyaman'da süreç başladı.

Depremin 50. gününde şimdi de Adıyaman'da temeller atıldı.

Sıra Adıyaman'da

Gerçekleştirilen temel atma törenine devlet erkanının yanı sıra çok sayıda Adıyamanlı katıldı.

Temel atma töreni öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Kurum, 1 yıl içinde depremzede vatandaşlara konutlarının teslim edileceğini söyledi.

"53 bin 830'a ulaşan yuvalarımızın harcını 50. günde Adıyamanlı kardeşlerimizle karıyoruz"

Bakan Kurum, "Bir daha aynı hüznü, aynı acıları, aynı kederi yaşamamak için devletimizle, milletimizle 81 ilimizin tamamında bir dönüşüm seferberliği içindeyiz. Tüm Deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için 15'inci gününde ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde Kahramanmaraş'ta 47. günde Hatay'da temelleri attık. Sayısı 53 bin 830'a ulaşan yuvalarımızın harcını 50. günde Adıyamanlı kardeşlerimizle karıyoruz." şeklinde konuştu.

"Her karanlığın bir aydınlığı olduğuna tüm yüreğimizle inandık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Birliğimizin teminatı milletin lideri Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz. Asrın felaketinin acısını sadece 11 ilimiz değil 85 milyon vatandaşımız hep birlikte yaşadık. Fakat istisnasız hepimiz her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna tüm yüreğimizle inandık. Adıyaman'ın yeni yüzyılı yükseliyor. Baştan başa tüm Anadolumuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yükseliyor.

"365 gün sonra sizlere yeni yuvalarınızı teslim edeceğiz"

Adıyaman şahit olsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle tüm Adıyamanlı kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışacağız, üreteceğiz ve depremden etkilenen tüm ailelerimiz sıcak yuvalarına kavuşana kadar buralarda olacağız. Ellerimiz ellerinizden ayrılmayacak. Fırat dertli akmayacak. Gölbaşı'nın yüzünü yeniden güldüreceğiz. Ulucami'nin gözyaşını dindireceğiz. 365 gün sonra sizlere yeni yuvalarınızı yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte teslim edeceğiz.

"Sıcacık yuvalarınıza girene kadar bizlere uyumak yok"