Kahramanmaraş ve Malatya yeniden yükseliyor! Deprem konutları 'tamam' Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta toplamda, 72 bin 365 konut ve köy evinin etap etap tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniliyor. Aynı şekilde Malatya'da da 4 yapımı tamamlanan 4 bin konutu hak sahiplerine verilecek.

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İHA

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, yeniden dizayn ediliyor.

Yapımına başlanan deprem konutları için geri sayım sürerken, 72 bin 365 konut ve köy evinin yapılacağı il genelinde kritik tarih ise aralık ayı olacak.

Aralık ayı itibarıyla anahtar teslimi yapılacak konut sayıları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından açıklandı.

8 bin konut, bin 769 köy evi

Aralık ayı sonuna kadar 8 bin 568 konut ve bin 769 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Yapımı tamamlanan konutların içerlerine eşyalar yerleştirildi. Son düzenlemelerin yapıldığı deprem konutları drone'la da görüntülendi.

Şehir merkezinin ayağa kalkması ve ticaretin canlanması amacıyla da Kentsel Tasarım Projesi’ne de başlandı. Başlatılan çalışmayla şehir merkezine 10 binin üzerinde konut ve iş yeri yapılacak.

Hak sahibi sayısı değişmeyecek

Azerbaycan Mahallesi’nde çalışmalar zemin artı 3 veya 4 kat olarak devam ediyor. Dönüşüm alanı içerisinde kalan Kültü Park’ın da yıkımına başlandı. Kentsel Tasarım Projesi alanı içerisinde afetzedelerin hiçbir hak kaybı olmayacağı ve kaç tane konutu veya iş yeri varsa yine aynı sayıda hak sahibi olacağı öğrenildi.

"Devlet çaba gösteriyor"

Depremzede Cahit Özbostan, “Konteynerde kalıyoruz ben köyde kalıyorum ve orada da yapılıyor evler bir aya kadar teslim ederler. Devlet çaba gösteriyor etrafta da görüldüğü gibi inşaat çalışmaları sürüyor. Ama biz vatandaş olarak bu sıkıntıları çekmek zorundayız. Devlet çaba gösteriyor. Tabii yeterli değil, ev temin ediliyor ancak biraz daha hızlı yapılırsa güzel olacak.” diye konuştu.

"10 bin civarinde konut teslim edilecek"

Esnaf Mehmet Yalçın, “Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin, iyi ki var. Türkiye olarak çok güçlü bir devletiz. Bir an önce daha hızlı bir şekilde konutlarımızın yapımı tam gaz devam ediyor. Edindiğim bilgilere göre 10 bin civarında konut teslim edilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Bir başka depremzede ise “Bizim evimiz gitti ve kiradayız inşallah kısa sürede evlerimizi teslim etmelerini istiyoruz.” dedi.

Malatya'da da sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentlerde biri olan Malatya’da kentin yeniden imar ve ihyası için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremlerde yapı stokunun yüzde 70’i hasar gören Yeşilyurt ilçesinde ise yapımı tamamlanan 4 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)