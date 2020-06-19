Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesi acı haberi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) baba ocağına ateş düştü.

AİLEYE ACI HABER VERİLDİ

Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın şahadet haberi, Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesinde yaşayan anne Fadıma ve baba Mehmet Kahya’ya askeri erkan tarafından iletildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın babaocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı.

YARIN MEMLEKETİNE GETİRELECEK

Ailenin tek erkek avladı olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın bekar ve 3 kız kardeşi olduğu öğrenildi. Ömer Kahya’nın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş’a getirilmesi bekleniyor.