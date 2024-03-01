Kahramanmaraş'da 4.1 büyüklüğünde deprem AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

6 Şubat deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.

Depremin üzerinden 1 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen bölgedeki sarsıntılar son bulmadı.

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü yine Pazarcık

Deprem yine büyük felaketin merkez üssü Pazarcık'ta yaşandı.

Verilere göre sarsıntı 7,5 kilometre derinlikte gerçekleşirken yapılan açıklamalara göre herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.