Kahramanmaraş'ta kalıcı köy tipi afet konutlarında yaşam sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bayramda teslim edilen köy tipi konutlara yerleştirilen depremzedeler, misafirlerini ağırlayarak yeni yaşamlarına uyum sağlıyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Bu süreçte afetzede vatandaşların yaraları hızlıca sarılmaya başlandı.

Öte yandan kentlerde de iyileştirme çalışmaları için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Çalışmaların devam ettiği 11 ilde, söz verildiği gibi kısa sürede deprem konutlarına başlandı.

1 yıl içerisinde teslim edilmesi beklenirken, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta köy tipi evler tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Tüm eşyaların yerleştirildiği evlerde, yeni bir hayat başladı.

Afet konutlarında misafirler ağırlanıyor

Şimdilerde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni gerçekleştirilen konutlara yerleşen aileler ise konuklarını ağırlıyor.

Yeni evlerinde ilk misafirlerini ağırlayan Kaygısızcan ailesi de mutluluklarını torunları ve çocuklarıyla paylaştı.

Misafirlere evini gezdiren Kaygısızcan ailesi, çaylarını da evin bahçesinde sohbet ederek içti.

"Yuvamıza geçtiğimiz için az da olsa mutluyuz"

Afetzede Hüseyin Kaygısızcan, evlerin bu kadar güzel ve hızlı teslim edileceğini hiç beklemediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Evlerinde A'dan Z'ye her şeyin düşünüldüğünü aktaran Kaygısızcan, "Evimiz çok güzel Allah olmayana da bir an önce nasip etsin. Darısı da geride kalanlarımıza olsun. Yapanların eline sağlık. Yuvamıza geçtiğimiz için az da olsa mutluyuz kaybettiklerimiz canlarımız gitmeseydi daha iyi olurduk." dedi.

"Bu kadar olacağını bilmiyordum"

Fatma Kaygısızcan da yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Evimiz çok iyi, bu kadar olacağını bilmiyordum. Allah razı olsun. Evimizin içinde her şey var dört dörtlük." ifadelerini kullandı.